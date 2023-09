Les 5 étoiles de Pau – CCI ***** & CAIO **** Domaine de Sers Pau, 29 octobre 2023, Pau.

La nouvelle édition des 5 Etoiles de Pau approche à grands pas… Et comme d’habitude, l’unique CCI 5*L de France va accueillir les meilleurs cavaliers de concours complet de la planète pour l’ultime échéance majeure de la saison.

Il n’existe que sept concours de ce niveau dans le monde, et ils représentent la difficulté sportive la plus élevée : franchir la ligne d’arrivée de l’un d’eux est une véritable consécration. Pau fait donc partie de ces compétitions mythiques qui font rêver le monde entier… Les plus grands noms s’y retrouvent chaque année pour s’affronter.

Vous pourrez encourager les cavaliers, mais également assister pour la première fois au Tournoi des 4 Nations.

Un tournoi international de horse-ball qui opposera les équipes nationales d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie… et bien entendu de France !

Profitez aussi du village d’exposants et des nombreuses animations ….

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The new edition of the 5 Etoiles de Pau is fast approaching? And as usual, France?s only CCI 5*L will welcome the world?s best eventers for the final major event of the season.

There are only seven competitions of this level in the world, and they represent the highest level of sporting difficulty: to cross the finishing line in one of them is a true consecration. Pau is one of those legendary competitions that make the whole world dream? Every year, the biggest names come together to compete.

You can not only cheer on the riders, but also attend the 4 Nations Tournament for the first time.

This international horse-ball tournament will pit the national teams of England, Spain, Italy and, of course, France against each other!

Take advantage of the exhibitors? village and the many events …

La próxima edición del 5 Estrellas de Pau se acerca rápidamente? Y, como de costumbre, el único CCI 5*L de Francia acogerá a los mejores jinetes del mundo en el último gran evento de la temporada.

Sólo hay siete competiciones de este nivel en el mundo, y representan el nivel más alto de dificultad deportiva: cruzar la línea de meta en una de ellas es todo un galardón. Así que Pau es una de esas competiciones legendarias con las que sueña el mundo entero.. Los grandes nombres se dan cita cada año para competir.

No sólo podrá animar a los jinetes, sino también asistir por primera vez al Torneo 4 Naciones.

Este torneo internacional de horse-ball enfrentará a las selecciones nacionales de Inglaterra, España, Italia y, por supuesto, Francia

También podrá aprovechar el pueblo de expositores y los numerosos eventos …

Die neue Ausgabe der 5 Sterne von Pau steht vor der Tür Und wie immer wird das einzige CCI 5*L in Frankreich die besten Vielseitigkeitsreiter der Welt zum letzten großen Event der Saison begrüßen.

Es gibt nur sieben Turniere dieser Art auf der ganzen Welt, und sie stellen die höchste sportliche Herausforderung dar: Die Ziellinie bei einem dieser Turniere zu überqueren, ist eine echte Auszeichnung. Pau ist also einer dieser legendären Wettkämpfe, die die ganze Welt zum Träumen bringen Hier treffen sich jedes Jahr die größten Namen, um gegeneinander anzutreten.

Sie können nicht nur die Reiter anfeuern, sondern auch zum ersten Mal das Vier-Nationen-Turnier besuchen.

Ein internationales Horseballturnier, bei dem die Nationalmannschaften von England, Spanien, Italien und natürlich Frankreich gegeneinander antreten

Profitieren Sie auch vom Ausstellerdorf und den zahlreichen Animationen …

