Visite à vélo des équipements sportifs de Pau Domaine de Sers Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Visite à vélo des équipements sportifs de Pau Domaine de Sers Pau, 17 septembre 2023, Pau. Visite à vélo des équipements sportifs de Pau Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Domaine de Sers Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 10 par départ. Départs à 10h et 15h. Profitez d’une balade à vélo électrique de 22 km, accesible à tous dès 1,55 m, pour découvrir les équipements sportifs de Pau du domaine de Sers jusqu’au stade du Hameau. Domaine de Sers Avenue des martyrs du pont long, 64000 Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 80 95 49 85 https://pyreneavelo.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.fr »}] Sur les 110 hectares que comptent le domaine de Sers, 25 sont désormais accessibles au public. Un parc où l’on peut se balader, pique-niquer, faire jouer les enfants ou même prendre des conseils de jardinage. Parking et arrêt de bus à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 @pyreneavelo Détails Catégories d’Évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Domaine de Sers Adresse Avenue des martyrs du pont long, 64000 Pau Ville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques Age min 15 Age max 70 Lieu Ville Domaine de Sers Pau

Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/