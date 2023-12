Le petit marché Domaine de Sentout Lignan-de-Bordeaux, 10 décembre 2023 10:00, Lignan-de-Bordeaux.

Lignan-de-Bordeaux,Gironde

Retrouvez des produits locaux, du vin, des plantes aromatiques et plein de belles choses au petit marché sur notre domaine..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 14:00:00. EUR.

Domaine de Sentout Lieu-dit Santout

Lignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Find local produce, wine, herbs and lots of other goodies at the little market on our estate.

En el pequeño mercado de nuestra finca encontrará productos locales, vino, hierbas y muchas otras cosas.

Finden Sie lokale Produkte, Wein, Kräuter und viele andere schöne Dinge auf dem kleinen Markt auf unserem Landgut.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT de l’Entre-deux-Mers