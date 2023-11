Le petit marché Domaine de Sentout Lignan-de-Bordeaux, 19 novembre 2023, Lignan-de-Bordeaux.

Lignan-de-Bordeaux,Gironde

Le domaine de Sentout vous invite toute la matinée à son marché où vous serons présenté pains paysan et sans gluten, arbres fruitiers, fromages, vins naturel et des semences paysannes..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 14:00:00. EUR.

Domaine de Sentout Lieu-dit Santout

Lignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Domaine de Sentout invites you to its morning market, where you’ll be able to sample farmhouse and gluten-free breads, fruit trees, cheeses, natural wines and farm seeds.

El Domaine de Sentout le invita a su mercado matinal, donde podrá degustar pan de payés y sin gluten, frutales, quesos, vinos naturales y semillas de granja.

Die Domaine de Sentout lädt Sie den ganzen Vormittag über zu ihrem Markt ein, auf dem Ihnen glutenfreies Bauernbrot, Obstbäume, Käse, natürliche Weine und bäuerliches Saatgut angeboten werden.

