Osez OSER ! conversation-dédicace avec Maïté AUROUX Domaine de Sengresse Souprosse, 9 novembre 2023, Souprosse.

Souprosse,Landes

Maïté AUROUX, formatrice et chercheuse en sciences sociales appliquées, nous présentera son livre LE JOUR OU J’AI OSE OSER DEVENIR MOI.

Elle abordera avec des mots simples et accessibles à tous, des points essentiels comme ce qu’est la communication qui n’est pas seulement orale.

Les problèmes de confiance en soi et de relations aux autres seront surement débattus.

Elle essayera de nous aider à mieux comprendre ce qui se tient derrière, comme le comportement, le non-dit, les gestes.

Peut-être, repartirons-nous avec des petits trucs et astuces pour devenir simplement soi et vivre mieux…

Cette rencontre – dédicace aura lieu au domaine de Sengresse route de Gouts à Souprosse, 40250 (et pas Mugron).

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles ..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 20:30:00. EUR.

Domaine de Sengresse route de Gouts – SOUPROSSE

Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Maïté AUROUX, trainer and researcher in applied social sciences, will present her book LE JOUR OU J’AI DSE OSER DEVENIR MOI.

In simple words, accessible to all, she will address essential issues such as communication, which is not just oral.

Problems of self-confidence and relationships with others will surely be discussed.

She’ll try to help us better understand what’s behind it, such as behavior, unspoken words and gestures.

Perhaps we’ll come away with a few tips and tricks for simply becoming ourselves and living better…

This meeting and book signing will take place at Domaine de Sengresse route de Gouts in Souprosse, 40250 (not Mugron).

Admission is free, subject to availability.

Maïté AUROUX, formadora e investigadora en ciencias sociales aplicadas, presentará su libro LE JOUR OU J’AI DSE DEVENIR MOI.

Con palabras sencillas y accesibles a todos, abordará puntos esenciales como la comunicación, que no es sólo oral.

También se abordarán los problemas de confianza en uno mismo y de relación con los demás.

Intentará ayudarnos a comprender mejor lo que hay detrás, como el comportamiento, las palabras no dichas y los gestos.

Quizá salgamos de allí con algunos consejos y trucos para ser simplemente nosotros mismos y vivir mejor…

Esta firma de libros tendrá lugar en el Domaine de Sengresse, route de Gouts, Souprosse, 40250 (no Mugron).

La entrada es gratuita, sujeta a disponibilidad.

Maïté AUROUX, Trainerin und Forscherin in angewandten Sozialwissenschaften, wird uns ihr Buch LE JOUR J’AI OSE J’OSE OSER DEVENIR MOI (Der Tag, an dem ich mich traute, ich zu werden) vorstellen.

Sie wird mit einfachen Worten, die für alle zugänglich sind, wesentliche Punkte ansprechen, wie z. B. was Kommunikation ist, die nicht nur mündlich ist.

Die Probleme des Selbstvertrauens und der Beziehungen zu anderen werden sicherlich diskutiert werden.

Sie wird versuchen, uns zu helfen, besser zu verstehen, was dahinter steckt, wie das Verhalten, das Unausgesprochene, die Gesten.

Vielleicht werden wir mit kleinen Tipps und Tricks nach Hause gehen, um einfach wir selbst zu sein und besser zu leben…

Diese Begegnung ? Signierstunde findet im Domaine de Sengresse route de Gouts in Souprosse, 40250 (und nicht in Mugron) statt.

Der Eintritt ist frei und kostenlos im Rahmen der verfügbaren Plätze .

