Théâtre – « La chienne de ma vie » Domaine de Senelles Bias, 17 septembre 2023, Bias.

Bias,Lot-et-Garonne

Spectacle de Claude Duneton avec Aladin Reibel, accompagné à l’accordéon par Michel Glasko..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Domaine de Senelles Lieu-dit Senelles

Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Claude Duneton’s show with Aladin Reibel, accompanied on accordion by Michel Glasko.

Espectáculo de Claude Duneton con Aladin Reibel, acompañado al acordeón por Michel Glasko.

Aufführung von Claude Duneton mit Aladin Reibel, begleitet von Michel Glasko auf dem Akkordeon.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47