Spectacle Jeunes Publics : Trio des mômes Domaine de Sédières Clergoux, 16 août 2023, Clergoux.

Clergoux,Corrèze

Trio des mômes par la Compagnie Chap’de lune. Spectacle vocal polyphonique et burlesque . Un espace et un temps orchestré par le mouvement d’une berceuse, le burlesque d’un rythme gascon et l’énergie d’un rock débridé ! Elles jouent de leur voix, de leurs corps, de leurs instruments, elles jouent avec la poésie de l’enfance, son humour, sa petite folie..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 . .

Domaine de Sédières

Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Trio des mômes by Compagnie Chap’de lune. Polyphonic and burlesque vocal show. A space and time orchestrated by the movement of a lullaby, the burlesque of a Gascon rhythm and the energy of unbridled rock! Playing with their voices, their bodies and their instruments, they play with the poetry of childhood, its humor and its little follies.

Trio des mômes de la Compagnie Chap’de lune. Un espectáculo vocal polifónico y burlesco. Un espacio y un tiempo orquestados por el movimiento de una canción de cuna, lo burlesco de un ritmo gascón y la energía del rock desenfrenado Juegan con sus voces, sus cuerpos y sus instrumentos, jugando con la poesía de la infancia, su humor y sus pequeñas locuras.

Trio des mômes von der Compagnie Chap’de lune. Mehrstimmiges und burleskes Vokalspektakel . Ein Raum und eine Zeit, orchestriert durch die Bewegung eines Wiegenlieds, die Burleske eines Gascogne-Rhythmus und die Energie eines ungezügelten Rocks! Sie spielen mit ihrer Stimme, ihren Körpern und ihren Instrumenten, sie spielen mit der Poesie der Kindheit, ihrem Humor und ihrer kleinen Verrücktheit.

