Spectacle jeunes public : Léa & la boite à colère Domaine de Sédières Clergoux, 26 juillet 2023, Clergoux.

Clergoux,Corrèze

Léa & la boite à colère, un conte musical suivi d’un atelier chant / bruitage. Léa vit avec ses parents et son chien Pipo sur une île tropicale. Elle a 5 ans et aime s’amuser dehors toute la journée. Un jour, sa maman, fatiguée de voir sa petite fille taper des pieds, entre dans sa chambre avec une drôle de boîte. C’est à travers plusieurs rencontres que Léa va capturer différentes émotions dans cette boîte et c’est ensemble que nous allons apprendre à les capturer..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Domaine de Sédières

Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Léa & la boite à colère, a musical tale followed by a song and sound workshop. Léa lives with her parents and her dog Pipo on a tropical island. She’s 5 years old and loves to play outside all day long. One day, her mom, tired of seeing her little girl stamping her feet, enters her room with a strange box. Through several encounters, Léa will capture different emotions in this box, and together we’ll learn how to capture them.

Léa & la boite à colère, un cuento musical seguido de un taller de canto y sonido. Léa vive con sus padres y su perro Pipo en una isla tropical. Tiene 5 años y le encanta jugar fuera todo el día. Un día, su madre, cansada de que su hija patalee, entra en su habitación con una extraña caja. A través de una serie de encuentros, Léa captará diferentes emociones en esta caja, y juntos aprenderemos a captarlas.

Léa & la boite à colère, ein musikalisches Märchen mit anschließendem Gesangs-/Geräuschworkshop. Lea lebt mit ihren Eltern und ihrem Hund Pipo auf einer tropischen Insel. Sie ist fünf Jahre alt und liebt es, den ganzen Tag draußen zu spielen. Eines Tages kommt ihre Mutter, die es leid ist, ihre kleine Tochter mit den Füßen stampfen zu sehen, mit einer seltsamen Kiste in ihr Zimmer. Durch verschiedene Begegnungen fängt Lea verschiedene Emotionen in dieser Schachtel ein, und gemeinsam lernen wir, wie wir sie einfangen können.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze