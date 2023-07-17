Apéro Concerts : Tara’s Folk – Folk Celtic Domaine de Sédières Clergoux, 17 juillet 2023, Clergoux.

Clergoux,Corrèze

Apéro concert : Tara’s Folk – Folk Celtic.
2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 . .
Domaine de Sédières
Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Aperitif concert: Tara’s Folk – Folk Celtic

Concierto de aperitivo: Tara’s Folk – Folk celta

Aperitifkonzert : Tara’s Folk – Celtic Folk

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze