Apéro Concerts : Tara’s Folk – Folk Celtic Domaine de Sédières Clergoux, 17 juillet 2023, Clergoux.

Clergoux,Corrèze

Apéro concert : Tara’s Folk – Folk Celtic.

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 . .

Domaine de Sédières

Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Aperitif concert: Tara’s Folk – Folk Celtic

Concierto de aperitivo: Tara’s Folk – Folk celta

Aperitifkonzert : Tara’s Folk – Celtic Folk

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze