Apéro Concerts : Tara’s Folk – Folk Celtic Domaine de Sédières Clergoux
Apéro Concerts : Tara’s Folk – Folk Celtic Domaine de Sédières Clergoux, 17 juillet 2023, Clergoux.
Clergoux,Corrèze
Apéro concert : Tara’s Folk – Folk Celtic.
2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 . .
Domaine de Sédières
Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Aperitif concert: Tara’s Folk – Folk Celtic
Concierto de aperitivo: Tara’s Folk – Folk celta
Aperitifkonzert : Tara’s Folk – Celtic Folk
Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze