Spectacle jeune public : Lâche-moi Domaine de Sédières Clergoux, 12 juillet 2023, Clergoux.

Clergoux,Corrèze

C’est l’histoire de Blanquette la chèvre de Monsieur Seguin éprise de liberté. Cela l’amène jusqu’au combat avec le loup mais à la fin, épuisée, elle se laisse dévorer… Ou pas ! Venez découvrir Blanquette comme vous ne l’avez vu ! Théâtre d’Aymar – Conte, théâtre, danse..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Domaine de Sédières

Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This is the story of Blanquette, Monsieur Seguin’s goat, who longs for freedom. This leads her to a fight with the wolf, but in the end, exhausted, she lets herself be devoured… Or not! Come and discover Blanquette as you’ve never seen her before! Théâtre d’Aymar – Storytelling, theater, dance.

Esta es la historia de Blanquette, la cabra del señor Seguin, que ansía la libertad. Esto la lleva a pelearse con el lobo, pero al final, agotada, se deja comer… ¡o no! Venga a descubrir a Blanquette como nunca antes la había visto Théâtre d’Aymar – Cuentacuentos, teatro, danza.

Dies ist die Geschichte von Blanquette, der freiheitsliebenden Ziege des Herrn Seguin. Das bringt sie bis zum Kampf mit dem Wolf, aber am Ende lässt sie sich erschöpft fressen… Oder auch nicht! Erleben Sie Blanquette, wie Sie sie noch nie gesehen haben! Théâtre d’Aymar – Märchen, Theater, Tanz.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze