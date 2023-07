Soirée brasero au Domaine de Sauban Domaine de Sauban Eymet, 19 août 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Le domaine de Sauban vous accueille pour une soirée festive. Venez déguster des vins bios et des grillades sur fond de musique live avec La Pompa Swing.

Prévoyez vos couverts..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . .

Domaine de Sauban Lieu dit Sauban

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Domaine de Sauban welcomes you for a festive evening. Enjoy organic wines and grilled meats to live music with La Pompa Swing.

Bring your own cutlery.

El Domaine de Sauban le da la bienvenida para una velada festiva. Venga a disfrutar de vinos ecológicos y carnes a la parrilla con música en directo con La Pompa Swing.

Traiga sus propios cubiertos.

Die Domaine de Sauban empfängt Sie zu einem festlichen Abend. Genießen Sie Bioweine und Gegrilltes bei Live-Musik mit La Pompa Swing.

Bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit.

Mise à jour le 2023-07-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides