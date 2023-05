LE FÛT DE SCENE « D. MINEUR SWING » Domaine de Saint Pierre Avenue de la Mediterranée, 28 juillet 2023, Vias.

Vias,Hérault

Une soprano, un baryton, un violoncelliste, une pianiste. Un concert en quatuor ? Oui, mais seulement avec deux musiciens sur scène ! C’est le défi relevé par Matthew Sharp et Ulrike Van Cotthem. Fauré, Brel, Wagner, Piazzolla…. Rien ne leur fait peur! Deux musiciens virtuoses, deux voix d’or, un programme incroyable, de l’émotion garantie… Retrouvez ce spectacle original au Fût de Scène..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . EUR.

Domaine de Saint Pierre

Avenue de la Mediterranée

Vias 34450 Hérault Occitanie



A soprano, a baritone, a cellist and a pianist. A quartet concert? Yes, but only with two musicians on stage! This is the challenge taken up by Matthew Sharp and Ulrike Van Cotthem. Fauré, Brel, Wagner, Piazzolla…. Nothing scares them! Two virtuoso musicians, two golden voices, an incredible programme, guaranteed emotion… See this original show at the Fût de Scène.

Una soprano, un barítono, un violonchelista y un pianista. ¿Un concierto de cuarteto? Sí, ¡pero sólo con dos músicos en el escenario! Este es el reto al que se enfrentan Matthew Sharp y Ulrike Van Cotthem. ¿Fauré, Brel, Wagner, Piazzolla? Nada les asusta Dos músicos virtuosos, dos voces de oro, un programa increíble, emoción garantizada.. Asista a este original espectáculo en el Fût de Scène.

Eine Sopranistin, ein Bariton, ein Cellist und eine Pianistin. Ein Konzert in Quartettbesetzung? Ja, aber nur mit zwei Musikern auf der Bühne! Das ist die Herausforderung, die Matthew Sharp und Ulrike Van Cotthem angenommen haben. Fauré, Brel, Wagner, Piazzolla….. Nichts schreckt sie ab! Zwei virtuose Musiker, zwei goldene Stimmen, ein unglaubliches Programm, garantierte Emotionen… Erleben Sie

Mise à jour le 2023-05-22 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE