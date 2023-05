LE FÛT DE SCENE » LA COMPAGNIE DU SWING » Domaine de Saint Pierre Avenue de la Mediterranée, 21 juillet 2023, Vias.

Vias,Hérault

Le Fût de Scène est un véritable petit café théâtre de 45 places au cœur du vignoble, niché dans les caves du domaine Saint Pierre de Vias. Olivier de Maurepas vous accueille pour vous faire découvrir ce spectacle musical rythmé !

Quatre musiciens ayant réuni leurs diverses influences, autour d’un projet commun : perpétuer le Jazz populaire de l’entre deux guerres avec gaieté passion et humour..

Domaine de Saint Pierre

Avenue de la Mediterranée

Vias 34450 Hérault Occitanie



Le Fût de Scène is a small café-theatre with 45 seats in the heart of the vineyard, nestled in the cellars of the Saint Pierre de Vias estate. Olivier de Maurepas welcomes you to discover this rhythmic musical show!

Four musicians who have brought together their various influences around a common project: to perpetuate the popular jazz of the inter-war period with gaiety, passion and humour.

Le Fût de Scène es un pequeño café-teatro de 45 plazas en el corazón del viñedo, enclavado en las bodegas de la finca Saint Pierre de Vias. Olivier de Maurepas le da la bienvenida para que descubra este rítmico espectáculo musical

Cuatro músicos que han reunido sus distintas influencias en torno a un proyecto común: perpetuar el jazz popular del periodo de entreguerras con alegría, pasión y humor.

Le Fût de Scène ist ein echtes kleines Theatercafé mit 45 Plätzen im Herzen der Weinberge, eingebettet in die Weinkeller des Weinguts Saint Pierre de Vias. Olivier de Maurepas heißt Sie herzlich willkommen, um Ihnen dieses rhythmische Musikspektakel zu präsentieren!

Vier Musiker, die ihre verschiedenen Einflüsse in einem gemeinsamen Projekt vereint haben: den populären Jazz der Zwischenkriegszeit

