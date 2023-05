LE FÛT DE SCENE » L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE » Domaine de Saint Pierre Avenue de la Mediterranée, 7 juillet 2023, Vias.

Vias,Hérault

Julie Saucerotte est Dr en pharmacie et sophrologue. Passionnée de neurosciences ( fonctionnement du cerveau et du système nerveux), elle est devenue incollable sur le sujet des émotions tant par son approche scientifique que psychologique

Retrouvez la dans ce spectacle dynamique et plein d’autodérision, afin de repartir avec un max d’outils et de connaissances sur l’Intelligence émotionnelle.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . EUR.

Domaine de Saint Pierre

Avenue de la Mediterranée

Vias 34450 Hérault Occitanie



Julie Saucerotte is a pharmacist and sophrologist. Passionate about neuroscience (brain and nervous system functioning), she has become an expert on the subject of emotions, both through her scientific and psychological approach.

Join her in this dynamic and self-deprecating show, to leave with a maximum of tools and knowledge on Emotional Intelligence

Julie Saucerotte es farmacéutica y sofróloga. Apasionada de la neurociencia (funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso), se ha convertido en una experta en el tema de las emociones, tanto por su enfoque científico como psicológico

Acompáñela en este espectáculo dinámico y autocrítico, para salir con un máximo de herramientas y conocimientos sobre Inteligencia Emocional

Julie Saucerotte ist Doktorin der Pharmazie und Sophrologin. Sie ist eine leidenschaftliche Anhängerin der Neurowissenschaften (Funktionsweise des Gehirns und des Nervensystems) und kennt sich mit dem Thema Emotionen sowohl durch ihren wissenschaftlichen als auch psychologischen Ansatz bestens aus.

Erleben Sie sie in dieser dynamischen und selbstironischen Show, um mit einem Maximum an Werkzeugen

Mise à jour le 2023-05-22 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE