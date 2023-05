LE FÛT DE SCENE « COUPLE EN DANGER » Domaine de Saint Pierre Avenue de la Mediterranée, 6 juillet 2023, Vias.

Vias,Hérault

Le Fût de Scène est un véritable petit café théâtre de 45 places au cœur du vignoble, niché dans les caves du domaine Saint Pierre de Vias. Olivier de Maurepas vous accueille pour vous faire découvrir cette pièce ! Couple en danger aborde un sujet tragiquement banal avec rire et bienveillance..

2023-07-06 à ; fin : 2023-08-11 . EUR.

Domaine de Saint Pierre

Avenue de la Mediterranée

Vias 34450 Hérault Occitanie



Le Fût de Scène is a small café-theatre with 45 seats in the heart of the vineyard, nestled in the cellars of the Saint Pierre de Vias estate. Olivier de Maurepas welcomes you to discover this play! Couple in danger tackles a tragically banal subject with laughter and kindness.

Le Fût de Scène es un pequeño café-teatro de 45 plazas en el corazón del viñedo, enclavado en las bodegas de la finca Saint Pierre de Vias. Olivier de Maurepas le da la bienvenida para que descubra esta obra Pareja en peligro aborda un tema trágicamente banal con risa y amabilidad.

Le Fût de Scène ist ein echtes kleines Theatercafé mit 45 Plätzen im Herzen der Weinberge, eingebettet in die Weinkeller des Weinguts Saint Pierre de Vias. Olivier de Maurepas heißt Sie herzlich willkommen, um Ihnen dieses Stück zu präsentieren! Couple en danger behandelt ein tragisch banales Thema mit Lachen und Wohlwollen.

