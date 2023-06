Soirée guinguette Domaine de Roquevignan Rochegude, 17 juin 2023, Rochegude.

Rochegude,Drôme

Marché de producteurs et artisans locaux. Dégustation/vente des vins du Domaine..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Domaine de Roquevignan Route de Sainte Cécile les vignes

Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Market featuring local producers and artisans. Tasting/sale of Domaine wines.

Mercado con productores y artesanos locales. Degustación/venta de vinos de la finca.

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern. Verkostung/Verkauf der Weine des Weinguts.

