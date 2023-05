PLACE AUX JEUX ET LA FÊTE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) DOMAINE DE ROCHEMONTÈS, 4 juin 2023, Seilh.

Seilh,Haute-Garonne

Les arts du cirque sont de retour à Rochemontès ! Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins le Domaine de Rochemontès ouvre son parc de 10 ha pour une journée exceptionnelle et en plein air sur le thème des jeux et de la fête !.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 19:00:00. 7 EUR.

DOMAINE DE ROCHEMONTÈS Lieu-dit Rochemontes

Seilh 31840 Haute-Garonne Occitanie



Circus arts are back at Rochemonte?s! As part of the « Rendez-vous aux jardins » event, the Domaine de Rochemontès opens its 10-hectare park for an exceptional open-air day on the theme of games and celebration!

¡Vuelven las artes circenses a Rochemontès! ¡En el marco del Rendez-vous aux jardins, el Domaine de Rochemontès abre su parque de 10 hectáreas para una jornada excepcional de actividades al aire libre en torno al tema de los juegos y las fiestas!

Die Zirkuskünste sind zurück in Rochemonte?s! Im Rahmen des Rendez-vous aux jardins öffnet die Domaine de Rochemontès ihren 10 ha großen Park für einen außergewöhnlichen Tag unter freiem Himmel zum Thema Spiele und Feste!

