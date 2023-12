Brunch du dimanche Domaine de Rochebois Vitrac, 4 août 2024, Vitrac.

Vitrac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 11:00:00

fin : 2024-08-04 14:00:00

Tous les dimanches, le Domaine de Rochebois vous propose de venir découvrir et redécouvrir leur « Brunch du Dimanche ».

Dans une ambiance conviviale et musicale, venez vous détendre et profitez de cet instant dominical incontournable..

EUR.

Domaine de Rochebois

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir