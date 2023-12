Brunch de Nouvel An au Domaine de Rochebois Domaine de Rochebois Vitrac Catégories d’Évènement: Dordogne

Vitrac Brunch de Nouvel An au Domaine de Rochebois Domaine de Rochebois Vitrac, 1 janvier 2024, Vitrac. Vitrac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 11:00:00

fin : 2024-02-01 14:00:00 Brunch du 1er Janvier au Domaine de Rochebois Cocktail de bienvenue,

Buffet chaud et froid,

Buffet salé et sucré,

Boisson chaudes,

le tout à VOLONTE !.

Brunch du 1er Janvier au Domaine de Rochebois Cocktail de bienvenue,

Buffet chaud et froid,

Buffet salé et sucré,

Boisson chaudes,

le tout à VOLONTE !

Brunch du 1er Janvier au Domaine de Rochebois Cocktail de bienvenue,

Buffet chaud et froid,

Buffet salé et sucré,

Boisson chaudes,

le tout à VOLONTE ! EUR.

Domaine de Rochebois

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Vitrac Autres Code postal 24200 Lieu Domaine de Rochebois Adresse Domaine de Rochebois Ville Vitrac Departement Dordogne Lieu Ville Domaine de Rochebois Vitrac Latitude 44.832101 Longitude 1.225166 latitude longitude 44.832101;1.225166

Domaine de Rochebois Vitrac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitrac/