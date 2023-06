La route des vannes Domaine de Ribonnet Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Lèze

Haute-Garonne La route des vannes Domaine de Ribonnet Beaumont-sur-Lèze, 2 juillet 2023, Beaumont-sur-Lèze. La route des vannes Dimanche 2 juillet, 19h00 Domaine de Ribonnet Un tout nouveau festival dans le Bassin Auterivain, placé sous le signe de l’humour !

Aller à la rencontre du public dans un cadre de vignes, c’est le pari fou de ce festival qui s’installe chaque soir dans un domaine différent, du 30 juin au 08 juillet.

Le 02 juillet, rendez-vous au Domaine de Ribonnet à Beaumont-sur-Lèze ! PROGRAMMATION : THOMAS MARTY, ALEXIS LE ROSSIGNOL, OLDELAF, ROSA BURSZTEIN, TANIA DUTEL, VERINO Les artistes vous embarqueront ainsi le temps d'une soirée dépaysante, où les rires sont 100% garantis ! Au programme, un stand-up de plus d'une heure et un cadre exceptionnel dans un vignoble du sud de la France. Horaires : 19h : Ouverture des portes 21h00 : La Route Des Vannes Billeterie ouverte (à partir de 35€) : https://31.agendaculturel.fr/theatre/beaumont-sur-leze/la-route-des-vannes-3.html Domaine de Ribonnet 716 chemin de Ribonnet, 31870 Beaumont-sur-Lèze

