Festiv’Elles – Une rencontre au féminin Domaine de Ribonnet Beaumont-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Lèze

Haute-Garonne

Festiv’Elles – Une rencontre au féminin Domaine de Ribonnet, 18 mars 2023, Beaumont-sur-Lèze. Festiv’Elles – Une rencontre au féminin 18 et 19 mars Domaine de Ribonnet Festiv’Elles Au programme, 18 ateliers collectifs bien être & créativité, des soins individuels, plus de 20 intervenantes enthousiastes et bienveillantes, un concert avec La Bruja le tout dans un cadre champêtre!… Samedi : 10h30 – 22h

Dimanche : 9h30 – 18h Programme détaillé et informations : https://www.festivelles.com/

RDV au Domaine de Ribonnet, 716 chemin du château de Ribonnet, 31870 Beaumont-sur-Lèze, France Domaine de Ribonnet 716 chemin de Ribonnet, 31870 Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.festivelles.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T22:00:00+01:00

2023-03-19T09:30:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Lèze, Haute-Garonne Autres Lieu Domaine de Ribonnet Adresse 716 chemin de Ribonnet, 31870 Beaumont-sur-Lèze Ville Beaumont-sur-Lèze Departement Haute-Garonne Lieu Ville Domaine de Ribonnet Beaumont-sur-Lèze

Domaine de Ribonnet Beaumont-sur-Lèze Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-sur-leze/

Festiv’Elles – Une rencontre au féminin Domaine de Ribonnet 2023-03-18 was last modified: by Festiv’Elles – Une rencontre au féminin Domaine de Ribonnet Domaine de Ribonnet 18 mars 2023 Beaumont-sur-Lèze Domaine de Ribonnet Beaumont-sur-Lèze

Beaumont-sur-Lèze Haute-Garonne