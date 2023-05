Rendez-vous au Jardin du Château de Ravignan Domaine de Ravignan, 3 juin 2023, Perquie.

Perquie,Landes

Ravignan est un domaine familial depuis 14 générations. Le parc fut dessiné par le célèbre paysagiste Bühler. Le château, ses jardins, son chai d’Armagnac sont un terrain d’exploration fabuleux, un livre ouvert dont l’histoire vivante continue de s’écrire..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 20:00:00. EUR.

Domaine de Ravignan

Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Ravignan has been a family estate for 14 generations. The park was designed by the famous landscape architect Bühler. The château, its gardens and its Armagnac cellar are a fabulous place to explore, an open book whose living history continues to be written.

Ravignan es una propiedad familiar desde hace 14 generaciones. El parque fue diseñado por el famoso paisajista Bühler. El castillo, sus jardines y su bodega de Armagnac son un lugar fabuloso para explorar, un libro abierto cuya historia viva sigue escribiéndose.

Ravignan ist seit 14 Generationen in Familienbesitz. Der Park wurde von dem berühmten Landschaftsarchitekten Bühler entworfen. Das Schloss, seine Gärten und der Armagnac-Keller sind ein fabelhaftes Erkundungsfeld, ein offenes Buch, dessen lebendige Geschichte weitergeschrieben wird.

