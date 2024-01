Domaine de Raba – Programme de février Domaine de Raba Talence, jeudi 1 février 2024.

Domaine de Raba – Programme de février Découvrez le programme de février du Domaine de Raba ! 1 – 17 février Domaine de Raba Tarifs selon activité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T17:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:30:00+01:00

Programme de février

Tout au long de l’année, le Domaine de Raba organise de nombreuses soirées et animations pour profiter d’un moment convivial et festif.

Mirage expérience

Chers passionnés des festivités hivernales, Madame Raba vous convie à découvrir l’effervescence de l’après-ski avec Mirage Expérience, pour une immersion totale dans l’ambiance enivrante des sommets montagneux. Madame Raba vous garantit un DJ set exceptionnel et des cocktails envoûtants !

Le jeudi 1er février : 20h > 23h30

Sur réservation : 11€

S’inscrire

Atelier du Sommelier

Observez, sentez, savourez et initiez-vous à l’art de la dégustation du vin.

Samedi 17 janvier : 17h > 18h30

Sur réservation : 35 €

S’inscrire

Cocktail littéraire

Participez à une après-midi d’exploration littéraire mémorable lors d’un atelier qui se déroulera à la Bibliothèque du Domaine de Raba, en compagnie du talentueux Bertil Scali. Vous aurez l’opportunité de explorer, échanger et approfondir les aspects fascinants de l’art de l’écriture, tout en prolongeant votre expérience autour d’un cocktail convivial.

Samedi 3 février : 17h > 18h

Tarif : 35 €

S’inscrire

Atelier de Mixologie

Laissez-vous tenter par cette expérience unique au Domaine de Raba ! Décidez de la thématique de votre atelier, enfilez votre tablier et prenez les commandes du shaker dans un cadre insolite. Accompagnez votre expérience sur-mesure avec des bouchées spécialement préparées pour l’occasion. En prime, à la fin de l’événement, repartez avec votre cuillère à mélange exclusive du Domaine de Raba.

Samedi 10 février : 15h > 16h30

Tarif : 35 €

S’inscrire

Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@domainederaba-talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33(0)5 57 26 58 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.domainederaba-talence.com/fr/notre-programmation/ »}] [{« link »: « https://billetterie.wilout.com/94911f093448fe0141edc7e356da9a5f/s »}, {« link »: « https://raba.bowo.app/pages/8375?fbclid=IwAR04xX__4Yhx8Z7j5J-auXIART-_9pt7h74lJ3FF51MdBz3io6cOicq_aBM »}, {« link »: « https://raba.bowo.app/pages/8375?fbclid=IwAR2ncsXi-LORkNihHjgcULH_y-aiPtFGBBFNZl6qdRoSvmHll5_IuIs83Zg »}]

fête soirée