Atelier du sommelier Domaine de Raba Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Atelier du sommelier Domaine de Raba Talence, 20 janvier 2024, Talence. Atelier du sommelier Samedi 20 janvier, 17h00 Domaine de Raba 35€ par personne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:30:00+01:00 Plongez dans une expérience sensorielle insolite dans notre cabinet de curiosité où vous aurez l’opportunité d’observer, de sentir et de savourer les délices de l’art de la dégustation, sous la guidance de notre chef sommelier. Le tout accompagné de bouchées spécialement préparées pour l’occasion. Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://raba.bowo.app/pages/8375?activity=72427 »}] vin dégustation Domaine de Raba Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Code postal 33400 Lieu Domaine de Raba Adresse 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Ville Talence Departement Gironde Lieu Ville Domaine de Raba Talence Latitude 44.794859 Longitude -0.600821 latitude longitude 44.794859;-0.600821

Domaine de Raba Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/