Les soirées festives AU REFUGE du Domaine de Raba Domaine de Raba Talence, 19 janvier 2024, Talence.

Les soirées festives AU REFUGE du Domaine de Raba Vendredi 19 janvier 2024, 19h30 Domaine de Raba Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T19:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T19:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00

Chers amateurs de fêtes et d’aventure hivernales, Madame Raba vous invite à plonger dans l’atmosphère vibrante de l’après-ski lors de nos soirées festives au Refuge.

Chaque vendredi et samedi soir, préparez-vous à danser avec un DJ set et des cocktails enivrants.

Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bookings.zenchef.com/results?rid=360322&pid=1001&day=2024-01-06 »}]

soirées bordeaux restaurant festif

Domaine de Raba