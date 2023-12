Atelier Mixologie au Domaine de Raba Domaine de Raba Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Atelier Mixologie au Domaine de Raba Domaine de Raba Talence, 13 janvier 2024, Talence. Atelier Mixologie au Domaine de Raba Samedi 13 janvier 2024, 15h00 Domaine de Raba Tarif : 35 €. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00 Prenez les commandes du shaker et créez votre propre cocktail sans alcool pour célébrer le mois du « Dry January » dans notre cabinet de curiosité.

Accompagnez votre expérience insolite avec des bouchées spécialement préparées pour l’occasion. En prime, à la fin de l’événement, repartez avec votre cuillère à mélange exclusive du Domaine de Raba. Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://raba.bowo.app/pages/8375?activity=72426 »}] cocktail bordeaux Domaine de Raba Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Code postal 33400 Lieu Domaine de Raba Adresse 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Ville Talence Departement Gironde Lieu Ville Domaine de Raba Talence Latitude 44.794859 Longitude -0.600821 latitude longitude 44.794859;-0.600821

Domaine de Raba Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/