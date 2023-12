Domaine de Raba – Programme de janvier Domaine de Raba Talence, 5 janvier 2024, Talence.

Domaine de Raba – Programme de janvier 5 – 27 janvier 2024 Domaine de Raba Tarifs selon activité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T19:15:00+01:00 – 2024-01-05T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T19:15:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

En janvier, le Domaine de Raba organise de nombreuses soirées et animations pour profiter d’un moment convivial et festif.

Programme de janvier

Le Brunch de l’épiphanie

Une expérience culinaire mettant en avant la galette des rois, agré menté e d’une ambiance musicale.

Le dimanche 7 janvier : 12h

Sur réservation : 45 € (hors boisson)

Atelier Mixologie

Prenez la main sur le shaker et concoctez votre cocktail sans alcool pour célébrer le mois du « Dry January »

Samedi 13 janvier : 15h

Sur réservation : 35 €

One Woman Show

David Buniak vous plonge dans son univers humoristique et sans filtre, via ATN Gironde.

Vendredi 19 janvier & samedi 20 janvier : 20h

Tarif : 27 €

Atelier du sommelier

Observez, sentez, savourez et initiez-vous à l’art de la dégustation du vin.

Samedi 20 janvier : 17h

Sur réservation : 35 €

Chéri – Chéri

Le rendez-vous festif incontournable deMarie Garreau au Domaine.

Jeudi 25 janvier : 20h

Gratuit

Les soirées festives au Refuge

En mode après-ski, DJ set & cocktails pour un repas magique.

Tous les vendredis & samedis dès 19h15

Sur réservation.

Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

