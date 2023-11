Réveillon – Soirée prohibition de Madame Raba Domaine de Raba Talence, 31 décembre 2023, Talence.

Réveillon – Soirée prohibition de Madame Raba Dimanche 31 décembre, 20h00 Domaine de Raba Sur réservation. Tarif : 110€ par personne pour la soirée complète (billetterie en ligne).

Madame Raba n’aime pas les dîners assis. Déambulez et découvrez toutes les surprises qu’elle vous réserve dans son pavillon lors d’une soirée hors norme. Explorez l’inattendu et laissez-vous séduire par son univers hors du temps.

Un spectacle culinaire en direct, des jeux de table, de la musique live et un magicien transformeront le début de votre soirée en un moment enchanteur.

Plus tard, les chais ouvriront leurs portes avec un DJ et une prestation artistique pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit

Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://book.stripe.com/3csdSZ4gX0Oo1CEeVn?fbclid=IwAR1o-jZ84fbNSFMYPN9bn9yLNb_nLh1hcBSraJZRBJs41gr74M5JfZufzH0 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@domainederaba-talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33(0)5 57 26 58 28 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

Univers hors du temps Musique live