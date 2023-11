Déjeuner de noël de Madame Raba Domaine de Raba Talence, 25 décembre 2023, Talence.

Déjeuner de noël de Madame Raba Lundi 25 décembre, 12h00 Domaine de Raba Sur réservation : tarifs à la carte

Laissez-vous emporter par cette expérience culinaire unique qui réveillera vos sens et apportera une touche enchantée à vos festivités hivernales.

Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « +33(0)5 57 26 58 28 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@domainederaba-talence.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://bookings.zenchef.com/results?rid=358237&pid=1001&day=2023-12-25&fbclid=IwAR2DCEyL42mDbdm9KXzqggasDejhoTDTHofMBCcr2YVWEPzbN7ysRmZuPdo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-25T12:00:00+01:00 – 2023-12-25T15:00:00+01:00

2023-12-25T12:00:00+01:00 – 2023-12-25T15:00:00+01:00

Festivités hivernales Expérience culinaire