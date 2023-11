Domaine de Raba – Programme de Décembre Domaine de Raba Talence, 1 décembre 2023, Talence.

Ce mois-ci, le Domaine de Raba organise de nombreuses soirées et animations pour profiter d’un moment convivial et festif.

Programme de décembre

Le Cabaret de Madame Raba

Vivez une soirée mémorable sous les projecteurs de Madame Raba, où un dîner en quatre services s’harmonise avec un spectacle de cabaret éblouissant, mariant avec grâce la danse envoûtante, le chant captivant et la magie ensorcelante.

Le vendredi 1er décembre : 19h30 > 23h30

Sur réservation : 95 euros par personne avec une coupe de champagne

S’inscrire

Le Brunch de Madame Raba

Rejoignez Madame Raba pour un brunch unique ! Profitez d’une expérience culinaire inédite avec du show cooking, live music, un bar à smoothies et une sélection alléchante de mets chauds et froids.

Dimanches 3 & 17 décembre : 12h > 15h

Sur réservation : 45€ par personne (hors boissons)

S’inscrire

Soirées festives au Refuge

Chers amateurs de fêtes et d’aventures hivernales, le Domaine de Raba vous invite à plonger dans l’atmosphère vibrante de l’après-ski lors de nos soirées festives au Refuge.

Les vendredis 8, 15 et 22 décembre : 20h30 > 23h45

Les samedis 9, 16 et 23 décembre : 20h30 > 23h45

S’inscrire

Atelier mixologie

Laissez-vous tenter par l’invitation de nos barmans talentueux pour une expérience unique au Domaine de Raba ! Décidez de la thématique de votre atelier, enfilez votre tablier et prenez les commandes de votre station de bar dans un cadre insolite, promettant une aventure inoubliable pour les sens.

Samedi 9 décembre : 15h > 17h

Sur réservation : 35€ par personne

S’inscrire

Le casino des Lutins

Pendant la sieste du Père Noël, les lutins ont négligé d’attacher les rennes du traîneau. Comet s’est échappé vers le pôle nord, laissant les lutins coincés. Les familles peuvent les aider en participant à des stands pour débloquer le coffre d’urgence !

Samedi 9 décembre : 11h > 16h

Sur réservation : 20€ par enfant – Tarif famille 60€

S’inscrire

Spectacle One Woman Show

Lucie Carbone vous embarque dans son univers déjanté et humoristique, par ATN Gironde.

Vendredi 8 et samedi 9 décembre : 20h > 22h

Sur réservation : 27€ par personne

S’inscrire

Atelier du sommelier

Plongez dans une expérience sensorielle inoubliable où vous pourrez observer, sentir et savourer les délices de l’art de la dégustation, guidé par notre chef sommelier.

Samedi 16 décembre : 17h > 19h

Sur réservation : 35€ par personne

S’inscrire

