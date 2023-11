Spectacle « One Woman Show » Domaine de Raba Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Spectacle « One Woman Show »

17 et 18 novembre

Domaine de Raba

Sur réservation. Tarifs en ligne.

Plongez sans réserve dans l'univers trépidant de Sarah-Anna, où l'humour et la délectation s'entremêlent pour créer un voyage sensoriel qui éveillera vos zygomatiques.

Domaine de Raba
35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence
Talence 33400
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

