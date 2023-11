Les animations de novembre du Domaine de Raba Domaine de Raba Talence, 9 novembre 2023, Talence.

Les animations de novembre du Domaine de Raba 9 – 19 novembre Domaine de Raba Tarifs selon animation.

Découvrez les animations du mois de novembre au Domaine de Raba !

Chérie-Chéri – 9 novembre à 20h

Un incontournable rendez-vous réunissant les leaders d’opinion et les talents du moment, orchestré par Marie Garreau. Au programme : un DJ set envoûtant, des cocktails raffinés et une sélection gourmande de snacks. Gratuit, sur réservation.

Atelier mixologie – 11 novembre à 15h

Laissez-vous tenter par l’invitation de nos barmans talentueux pour une expérience unique au Domaine de Raba ! Décidez de la thématique de votre atelier, enfilez votre tablier et prenez les commandes de votre station de bar dans un cadre insolite, promettant une aventure inoubliable pour les sens. Tarifs : 35 €. Sur réservation.

Ecriture’s club – 11 novembre à 17h

Rejoignez-nous pour une après-midi d’immersion littéraire inoubliable dans un atelier dans la Bibliothèque du Domaine de Raba, en compagnie du talentueux Bertil Scali, où vous aurez l’occasion de découvrir, partager et approfondir les aspects captivants de l’art de l’écriture. Tarifs : 35 €. Sur réservation.

Atelier du Sommelier – 18 novembre à 17h

Plongez dans une expérience sensorielle inoubliable où vous pourrez observer, sentir et savourer les délices de l’art de la dégustation, guidé par notre chef sommelier. Tarifs : 35 €. Sur réservation.

Le Brunch – 19 novembre à 12h

Rejoignez Madame Raba pour un brunch unique ! Profitez d’une expérience culinaire inédite avec du show cooking, live music, un bar à smoothies et une sélection alléchante de mets chauds et froids. Tarif : 45 €. Sur réservation.

Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence

