El dia de los muertos au Domaine de Raba Domaine de Raba Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence El dia de los muertos au Domaine de Raba Domaine de Raba Talence, 31 octobre 2023, Talence. El dia de los muertos au Domaine de Raba Mardi 31 octobre, 19h00 Domaine de Raba Entrée libre. Plongez dans une ambiance vibrante, entre tradition, mystère et couleurs éclatantes.

Venez honorer la vie et la mémoire dans cette célébration unique où la fête rencontre l’esprit. Une nuit magique vous attend. ¡Únete a la fiesta! Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@domainederaba-talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557265828 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:59:00+01:00

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:59:00+01:00 raba bordeaux Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Domaine de Raba Adresse 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Ville Talence

