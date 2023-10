Magie à Raba Domaine de Raba Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Magie à Raba Domaine de Raba Talence, 13 octobre 2023, Talence. Magie à Raba Vendredi 13 octobre, 19h00 Domaine de Raba Sur inscription. Plongez dans une heure de spectacle envoûtant : Contre-Sens vous embarque dans un voyage captivant alliant humour, magie, mentalisme et illusions.

En exclusivité pour nos convives, un magicien se déplace de table en table, créant des moments magiques et inoubliables. Un spectacle unique à savourer avec délice, réservé aux chanceux clients du restaurant (places limitées) Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@domainederaba-talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557265828 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

