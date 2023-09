Cet évènement est passé Le grand bal de Raba ! Domaine de Raba Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Le grand bal de Raba ! Domaine de Raba Talence, 16 septembre 2023, Talence. Le grand bal de Raba ! Samedi 16 septembre, 12h00 Domaine de Raba Entrée libre. Tarifs selon acte. ACTE I : LE FESTIN – BRUNCH FOISONNANT Joignez-vous à nous pour profiter d’un brunch épicurien qui va envahir notre maison. Horaires : 12h00 – 15h00

Tarifs : 45€ par personne, 20€ pour les -12 ans. ACTE II : LA GARDEN PARTY – BARS À THÈMES & SPECTACLES Préparez-vous pour une expérience inédite d’animations artistiques, pour un moment de convivialité inoubliable pour tous. Horaires : 15h00 – 18h30

1 jeton = 5 €, pour paiement des consommations ACTE III : LE CLUBBING MASQUÉ Finissez la journée en beauté avec une soirée hors normes, faisant vibrer Madame Raba. Horaires : 18h30 – 00h00

18h30 – 00h00 Accès libre et gratuit – consommations sur place Notre kids club accueillera nos petits hôtes durant les deux premiers actes. Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557265828 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@domainederaba-talence.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

