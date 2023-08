Le Brunch de Madame Raba Domaine de Raba Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Le Brunch de Madame Raba Domaine de Raba Talence, 3 septembre 2023, Talence. Le Brunch de Madame Raba Dimanche 3 septembre, 12h00 Domaine de Raba Sur réservation. Tarif : 45 € par personne, hors boissons. Show cooking, live music, bar à smoothie & assortiments de mets chauds et froids pour profiter des beaux jours… Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « CONTACT@DOMAINEDERABA-TALENCE.FR »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557265828 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T12:00:00+02:00 – 2023-09-03T14:30:00+02:00

2023-09-03T12:00:00+02:00 – 2023-09-03T14:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Domaine de Raba Adresse 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence Ville Talence Departement Gironde Lieu Ville Domaine de Raba Talence latitude longitude 44.794859;-0.600821

Domaine de Raba Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/