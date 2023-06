Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Talence Le festival d’humour La Route des Vannes 3 Domaine de Raba Talence, 30 juin 2023, Talence. Le festival d’humour La Route des Vannes 3 30 juin et 1 juillet Domaine de Raba Entrée payante. Réservation dans tous les points de vente habituels. Chaque soir, La Route des Vannes s’installera dans un domaine différent pour proposer un spectacle de plus d’une heure, mené par des humoristes incontournables de la scène stand up. Les artistes vous embarqueront ainsi le temps d’une soirée dépaysante, où les rires sont 100% garantis !

À TRÈS VITE SUR LA ROUTE DES VANNES 3 ! Horaires : 19h : Ouverture des portes

21h00 : La Route Des Vannes

Services proposés avant et après le spectacle : Foodtruck disponibles à l'intérieur du Domaine * Dégustation de vin * *Supplément à régler sur place, ceci n'est pas inclus dans le prix du billet PSH : Pour toute demande, veuillez nous contacter par mail à l'adresse : serviceclients@beworld.fr Domaine de Raba 35 Rue Rémi Belleau, 33400 Talence

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:00:00+02:00

