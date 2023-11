AGRI-BALADE & INFUSION DE NOËL, COFFRETS Domaine de Pouzes Pézènes-les-Mines, 16 décembre 2023, Pézènes-les-Mines.

Pézènes-les-Mines,Hérault

Une escapade en famille ou entre amis, visite des champs et dégustation d’infusions chaudes au coin du feu.

Choix de box-cadeaux à infuser, à cuisiner et bien-être..

2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Domaine de Pouzes

Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie



A getaway with family or friends, visit the fields and enjoy hot infusions by the fire.

Choice of gift boxes for brewing, cooking and well-being.

Una escapada con la familia o los amigos, visitando los campos y disfrutando de infusiones calientes junto al fuego.

Elección de cajas de regalo para la elaboración de cerveza, la cocina y el bienestar.

Ein Ausflug mit der Familie oder mit Freunden, Besuch der Felder und Verkostung von heißen Kräutertees am Kamin.

Auswahl an Geschenkboxen zum Aufgießen, Kochen und für das Wohlbefinden.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT DU GRAND ORB