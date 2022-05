Domaine de Poulvarel Sernhac Sernhac, 6 mars 2020, SernhacSernhac.

Situé le plus au nord de la délimitation géographique de l’appellation des Costières de Nîmes, le domaine de Poulvarel bénéficie ainsi de la qualité du terroir et du climat lié aux influences Rhodanienne. C’est là, proche du pont du Gard, sur des terres familiales qu’Elisabeth, Pascal et leurs filles créent le Domaine de Poulvarel. Installés depuis 2004, ils ont fait de ce domaine une histoire familiale, qui après sa première décennie d’existence n’a pas fini de surprendre et d’évoluer. Le Domaine est certifié Haute Valeur Environnementale, pour garantir un travail visant à préserver l’environnement et le caractère naturel de nos vins. Sur un sol filtrant de galets roulés de type Villafranchien Rhôdanien, les syrah, grenache, carignan et mourvèdre donnent des vins à forte expression de terroir et un caractère unique. Au lieu-dit des POULVARELS sur des terres moins profondes et graveleuses, les sauvignons, cabernet et merlot offrent des vins typés, fruités et d’une étonnante gourmandise. La cave d’architecture contemporaine, conçue de pierres du Pont du Gard et d’un bardage moderne, a été étudiée pour obtenir une température optimale d’élevage et de conservation. Profitez d’une visites des tunnels antiques romains avec le Domaine de Poulvarel. Départ à pied ou en voiture du Domaine pour une balade à la découverte des tunnels Cantarelles & Perrottes, vestiges de l’aqueduc romain. Continuité du Pont du Gard, ils servaient à alimenter Nîmes en eau. Chaussures de marche et lampes de poche conseillées. Durée de la visite 1h. Enfants de 6 ans minimum 10€/adultes Réservations conseillées par téléphone ou mail.

contact@domainedepoulvarel.com +33 4 66 01 67 46 https://domainedepoulvarel.com/

