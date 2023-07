Visite guidée du domaine de Poulaines Domaine de Poulaines Poulaines, 16 septembre 2023, Poulaines.

Visite guidée du domaine de Poulaines 16 et 17 septembre Domaine de Poulaines Gratuit pour les -de 18 ans et les personnes en situation de handicap . Entrée à tarif réduit pour les adultes

Visite guidée avec la propriétaire autour de la thématique Patrimoine Vivant. Animations

Domaine de Poulaines 11 Rue du Château 36210 Poulaines Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire 06 73 01 15 23 http://www.jardins.poulaines.com/ Au cœur d’un parc boisé de 25 hectares, traversé par 2 rivières, le domaine de Poulaines, mentionné dans des documents d’archives dès 1340, est constitué de jardins d’atmosphère et d’un arboretum. (plus de 1500 essences recensées)

De magnifiques arbres et buis centenaires entourent un manoir Renaissance et ses communs.

Depuis plus de 30 ans, les propriétaires redonnent vie à ce lieu préservé en restaurant les bâtis et ont créé 16 jardins thématiques, sur 5 hectares, ou flâner entre espèces cultivées et flore sauvage.

Labellisé Jardin Remarquable par le ministère de la Culture avec une étoile au guide Michelin. Le domaine de Poulaines a reçu le prix coup de cœur de l’EBTS (European Boxwood Society). Il fait partie de l’Association des Châteaux de la Loire et du Pass de la Demeure Historique.

Depuis 2019, le domaine de Poulaines est associé à l’opération des nouvelles Renaissances en Région Centre Val de Loire.

Salon de thé et boutique proposant les produits des potagers et vergers du domaine.

