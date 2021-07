Mozac Domaine de Portabéraud Mozac, Puy-de-Dôme Domaine de Portabéraud, visite des jardins de la Folie Mercier Domaine de Portabéraud Mozac Catégories d’évènement: Mozac

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Aménagé au XVIIIe siècle, grâce à Gabriel Mercier, le domaine de Portabéraud reflète la personnalité de son commanditaire et traduit les aspirations d’une époque. Les folies artistiques d’un aristocrate auvergnat Gabriel Mercier ont donné naissance à cette élégante demeure d’agrément. Le jardin constitue un écrin végétal pour une surprenante mise en scène d’un exceptionnel ensemble de statues en terre cuite.

Réservation recommandée

Découverte des jardins grâce à deux jeux de piste-quizz, un adulte et un enfant. Domaine de Portabéraud 63200 Mozac Mozac Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

