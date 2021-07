Mozac Domaine de Portabéraud Mozac, Puy-de-Dôme Domaine de Portabéraud, spectacle : Les tendres chemins d’Emilia Domaine de Portabéraud Mozac Catégories d’évènement: Mozac

Puy-de-Dôme

Domaine de Portabéraud, le samedi 18 septembre à 19:00

Un concert alliant conte, chant et musique instrumentale au coeur du XVIIIe siècle.

Réservation recommandée

Chanteuse lyrique, Clémence Carry, soprano professionnelle, présente à Portabéraud son premier spectacle en solo. Domaine de Portabéraud 63200 Mozac Mozac Puy-de-Dôme

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T20:00:00

