Domaine de Portabéraud, rencontre avec deux restauratrices
Mozac, Puy-de-Dôme

Domaine de Portabéraud, le dimanche 19 septembre à 15:00

Découverte dans les jardins de la restauration de la sixième statue en terre cuite du XVIIIe siècle avec les deux restauratrices Carine Bayol et Élodie Beaubier. Domaine de Portabéraud 63200 Mozac Mozac Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Domaine de Portabéraud
63200 Mozac