Entrée libre

Rendez-vous aux jardins 2023 Domaine de Pontécoulant Le château, 14110 Pontécoulant

02 31 69 62 54 https://chateaupontecoulant.wixsite.com/pontecoulant Château construit au XVIème siècle agrandi et réaménagé au XVIIIème siècle. Concert dans le parc à la francaise, marché du terroir.

