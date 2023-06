Lacanau Cup – Compétition de ski nautique Domaine de Pitrot Lacanau, 30 juin 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Une des plus prestigieuses compétitions de ski nautique au Monde !

Elle réunira amateurs et professionnels pour offrir l’un des plus beaux spectacles de glisse..

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-02 . .

Domaine de Pitrot

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



One of the most prestigious water ski competitions in the world!

It will bring together amateurs and professionals to put on one of the world?s finest water-skiing shows.

Una de las competiciones de esquí acuático más prestigiosas del mundo

Reunirá a aficionados y profesionales para ofrecer uno de los mejores espectáculos sobre el agua.

Einer der prestigeträchtigsten Wasserski-Wettbewerbe der Welt!

Er wird Amateure und Profis zusammenbringen, um eines der schönsten Spektakel des Skifahrens zu bieten.

