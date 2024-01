Visite Propriété Luc + Galette des rois Domaine de Pichauris Allauch, samedi 20 janvier 2024.

C’est avec un grand bonheur et beaucoup de fierté que la Ville d’Allauch, productrice de décors naturels, propose aux inconditionnels et au curieux, enfants, adultes, habitants de la commune et touristes, une visite guidée inédite de « La Propriété Luc »

Après le succès des visites consacrées « à la découverte des 13 desserts » organisées par la Ville d’Allauch durant les fêtes de fin d’année, nous vous proposons un nouveau moment de partage gourmand dans l’écrin de la « Bastide aux volets bleus ».

Venez profiter d’un rendez-vous exceptionnel au cœur de l’emblématique « Propriété Luc », lieu des œuvres de Marcel Pagnol autour de la tradition de la galette des rois.

Le 6 janvier marque l’avènement des Rois Mages après la naissance du Christ. En Provence, cette journée traditionnelle au cours de laquelle nous dégustons des galettes à la frangipane ou des gâteaux des rois, se savoure sans modération !

Ne manquez pas cette expérience unique pour une escapade bucolique au Parc départemental de Pichauris.



Plongez ou replongez au cœur de l’œuvre de l’écrivain et cinéaste pour 2h d’un agréable moment commenté et enrichi par de nombreuses anecdotes.



Visites guidées dans la limite des places disponibles (25 personnes maximum)



Rendez-vous au minimum un quart d’heure avant le début de la visite sur le parking des micocouliers, Domaine Départemental de Pichauris à Allauch 13190 (adresse GPS : chemin de Pichauris à Gréasque – Allauch 13190). Ce parking est le deuxième parking du Domaine Départemental.

Chaussures de marche conseillées même s’il s’agit d’une visite et non d’une randonnée, l’accès à la propriété Luc se faisant par des chemins caillouteux (pour information : pas de buvette sur place).

Domaine de Pichauris

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com



