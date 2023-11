Visite Propriété Luc et 13 desserts Domaine de Pichauris Allauch, 16 décembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

La ville d’Allauch vous propose la visite de la « Propriété Luc » lieu de tournage emblématique des oeuvres de Marcel Pagnol..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Domaine de Pichauris

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The town of Allauch invites you to visit the « Propriété Luc », an emblematic filming location in the works of Marcel Pagnol.

La ciudad de Allauch le invita a visitar la « Propriété Luc », localización cinematográfica emblemática en las obras de Marcel Pagnol.

Die Stadt Allauch bietet Ihnen die Besichtigung des « Propriété Luc » an, einem emblematischen Drehort aus den Werken von Marcel Pagnol.

