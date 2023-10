Visite d’un lieu de tournage Domaine de Pichauris Allauch, 25 novembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

C’est avec un grand bonheur et beaucoup de fierté que la Ville d’Allauch, productrice de décors naturels, propose aux inconditionnels et au curieux, enfants, adultes, habitants de la commune et touristes, une visite guidée inédite de « La Propriété Luc ».

2023-11-25

Domaine de Pichauris

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It is with great pleasure and pride that the City of Allauch, producer of natural scenery, offers to fans and the curious, children, adults, residents of the town and tourists, a new guided tour of « La Propriété Luc »

Es un placer y un orgullo que la ciudad de Allauch, productora de paisajes naturales, ofrezca a los aficionados y a los curiosos, niños, adultos, residentes de la ciudad y turistas, una nueva visita guiada a « La Propriété Luc »

Mit großem Glück und Stolz bietet die Stadt Allauch, Produzentin von Naturkulissen, allen Fans und Neugierigen, Kindern, Erwachsenen, Einwohnern der Gemeinde und Touristen, eine ganz neue Führung durch « La Propriété Luc »

