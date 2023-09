Exposition sur l’exceptionnelle biodiversité des Bouches-du-Rhône Domaine de Pichauris Allauch, 23 septembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

18 000 hectares, c’est la superficie d’espaces naturels sensibles protégés par le Département des Bouches-du-Rhône..

2023-09-23 fin : 2023-11-25 . .

Domaine de Pichauris

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



18,000 hectares – that’s the surface area of sensitive natural areas protected by the Bouches-du-Rhône department.

el departamento de Bouches-du-Rhône protege 18.000 hectáreas de espacios naturales sensibles.

18.000 Hektar ist die Fläche der sensiblen Naturräume, die vom Département Bouches-du-Rhône geschützt werden.

