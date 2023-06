L’Eycho Trip 2023 : Nature & Sport Domaine de Peyricat Sabres, 24 juillet 2023, Sabres.

L’Eycho Trip 2023 : Nature & Sport 24 – 28 juillet Domaine de Peyricat

L’Eycho Trip 2023 : Nature & Sport est un séjour qui se déroulera du 24 au 28 Juillet 2023 au départ de la ville d’Eysines à destination de SABRES, dans le département des Landes. Ce séjour a pour thématique les milieux naturels, leur évolution, le patrimoine et l’histoire de la région, en lien avec les sports de nature. Il s’adresse à un groupe de 7 jeunes entre 12 et 17 ans, issus d’un quartier de veille au sens de la politique de la ville. Ces jeunes ne sont jamais partis en séjour avec le centre social et culturel. De plus, tous les QF de ces jeunes sont compris entre 0 et 1500.

Notre thématique générale « Nature & Sport » permet de développer un projet pédagogique de découverte et de sensibilisation quant à l’environnement qui nous entoure naturel qui nous entoure et les différents sports qui peuvent y être pratiqué.

L’objectif est d’initier les jeunes à développer leur capacité d’agir pour répondre aux grands enjeux d’aujourd’hui. Aussi, la découverte de nouvelles pratique sportive, permettra aux jeunes de mobiliser des aptitudes différentes, d’enrichir sa culture voire d’éveiller à un goût pour une discipline sportive.

Dans nos échanges et les rencontres avec des professionnels, nous évoquerons : la préservation de la biodervisité et du patrimoine historique, la préservation de la faune et la flore du territoire.

En partenariat avec la médiathèque d’Eysines, nous ramènerons des ouvrages sur ces différents thèmes (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, le patrimoine de cette région, le surf, le canoë, les milieux marins…)

Ils seront mis à disposition des jeunes, notamment pour les temps pédagogiques.

Des créneaux de 1h30 seront consacrés chaque jour pour permettre le lien entre les activités de la journée avec les savoirs acquis lors de l’année scolaire. Tout au long du séjour les jeunes rempliront un carnet de voyage. Ainsi, nous pourrons approfondir des sujets en lien avec les journées passées.

Des rencontres avec des professionnels viendront nourrir ce carnet et apporteront la connaissance des jeunes sur les métiers tels que ceux d’agents des parcs naturels, de guides, d’éducateurs sportifs de sports de pleine nature…

Domaine de Peyricat 40630 SABRES Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.28.90.76 »}, {« type »: « email », « value »: « axele.loucheur@eysines.fr »}, {« type »: « email », « value »: « yassine.belkaziz@eysines.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:30:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-28T16:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00